Штаб Трампа подал иск против его уволенной помощницы

Штаб Дональда Трампа подал иск в суд на экс-помощницу президента Омаросу Маниголт-Ньюман за нарушение соглашения о конфиденциальности.

Накануне вышла книга уволенной со скандалом сотрудницы, которая называется "Свихнувшийся". Омароса как инсайдер повествует там о закулисье Белого дома и политике Трампа. Из самых острых моментов — поедание важных документов и расистские высказывания американского лидера.

Накануне Трамп крайне резко высказался о бывшей помощнице в Twitter, назвал ее "чокнутой", "жалкой" и "всеми нелюбимой", сообщает телеканал "Россия 24".

Кстати, некоторые американцы призывают заблокировать в социальной сети своего президента. Бурную реакцию вызвала история с недавними якобы расистскими высказываниями Трампа. В Белом доме пришлось объясняться.