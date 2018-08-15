В Швеции полиция призвала взрослое население выйти ночью на патрулирование улиц

Огненную ночь устроили в Швеции. Люди в черном подожгли более 150 машин по всей стране. Орудовали на стоянках возле жилых домов, торговых центров и госпиталей. В полиции отметили, что акция была хорошо спланирована — поджоги начались практически одновременно. Не исключают, что свои действия злоумышленники скоординировали через соцсети.



Гётебург, Швеция, вечер. Семь человек забегают на парковку возле жилых домов. Одни битами разбивают у машин задние стекла, другие кидают туда бутылки с зажигательной смесью, третьи — обливают соседние автомобили бензином. Вначале действуют второпях, затем, не встретив сопротивления со стороны местных жителей, переходят практически на прогулочный шаг.

Очевидцы в голос говорят: действовали четко и скоординировано, распределив всю территорию на сектора каждый поджигал свой квадрат.

Такую схему разыграли одновременно в нескольких городах. Старт в 21:00 дали в Гетеборге, две минуты спустя присоединились еще два муниципалитета. Закрыли огненную эстафету в полдесятого в Алафоре. Вначале речь шла о восьми десятках сожженных машин, но к вечеру вторника цифра перевалила за 150.

" Урон нанесен колоссальный. Речь о массовом поджоге, а также о подстрекательстве мы полагаем, что участники согласовали эти разрозненные атаки в разных местах именно через социальные сети. Поджигатели, в основном, молодые люди. В Трельхеттане двоих подростков взяли под стражу", — говорит пресс-секретарь полиции Томас Фуксборг.

По предварительным данным, в поджогах по стране участвовало около 60 человек. Все в хорошей физической форме, одеты во все черное волосы и лица скрыты. СМИ тут же подхватили версию о теории заговора, мол, спланированные поджоги в преддверии сентябрьских выборов должны показать бессилие полиции и местных чиновников. В том числе и в вопросе контроля миграции.

Швеция — одна из немногих стран, которая распахнула в 2015 году двери беженцам, после чего сами правоохранители не раз заявляли о росте уровня преступности в стране. Однако сейчас полиция придерживается версии о разбушевавшихся школьниках. Якобы, они каждый год отмечаются поджогами в конце летних каникул, правда, не такими массовыми. В любом случае, одного злоумышленники точно добились.

"Я просто в ярости. Вопрос к этим людям — вы какого черта творите? Вы что о себе возомнили? Вы уничтожили всю зону, которой пользовались жители и их дети. Теперь малыши по дороге в детский сад должны смотреть на сожженные машины. И службы безопасности должны ответить жестко. И ресурсы будут именно на это направлены вместо того, к примеру, чтобы восстановить пострадавшую территорию", — говорит премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

В полиции не исключают, что поджоги продолжатся. Взрослое население призвали выйти ночью на улицы, чтобы помочь стражам правопорядка с патрулированием.