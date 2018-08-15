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Скончался Эдуард Успенский 47 минут назад
Эдуарду Успенскому - спасибо за детство: ушел из жизни папа Чебурашки
Память об Эдуарде Успенском может быть увековечена в Москве. В московской Думе уже подтвердили, что готовы рассматривать предложение по установке памятника писателю. Он ушел из жизни в 80 лет. О чем Успенский говорил устами своих героев и как стал одним из самых любимых в России авторов?
Книги для детей Эдуард Успенский называл занятием серьезным, относился к ним как к проповедям. Каждый его герой нес важную идею.
Например, через дядю Фёдора Успенский призывал давать детям больше свободы.
"Мои папа и мама! Я живу хорошо, просто замечтательно. У меня все есть. Свой дом. Он теплый. Я скучаю по вам, особенно по вечерам. А здоровье мое — не очень: то лапы ломит, то хвост отваливается", — писал дядя Федор своим родителям.
Успенский говорил, что в его книгах есть "витамин жизни". Он призывал к уважению старших, дружбе и верности, но делал это легко, без нравоучений, чуть по-хулигански. Также смело в советское время отстаивал свои сценарии, бился за реплики. В наши дни боролся за авторские права.
Недавний конфликт с "Союзмультфильмом" из-за прав на легендарное Простоквашино совсем недавно закончился миром – стороны сумели договориться.
"Вашу маму и там и тут передают", — удивлялся почтальон Печкин.
Коллеги, любя, называли Успенского "большим ребенком". Он мог часами увлеченно рассказывать о своих "детях" — героях книг. А еще о своих домашних питомцах, птиц писатель любит с детства.
"Мой отец держал дома щеглов. И вот это пение птиц у меня с детства. Еще у меня два ворона живут. Они живут потому, что на воле жить не могут. Они пропадут", — сокрушался писатель Успенский.
Стихи и рассказы Эдуард Успенский начал писать еще в детстве. Казалось, призвание найдено, но родители настояли, чтобы он поступил в авиационный институт. После его окончания Успенский устроился на Второй московский приборостроительный завод. Проработал там три с половиной года.
"Когда на заводе мне отказались поднимать зарплату, а моему приятелю, который вступил в партию, повысили зарплату. Я обиделся и ушел. И страна потеряла инженера", — рассказывал потом писатель Эдуард Успенский.
Но приобрела страна куда больше. На книгах Успенского и мультфильмах по его сценариям выросло несколько поколений россиян.
Успенский переведен на 25 языков, его героев полюбили во Франции, США, Нидерландах, Финляндии, Китае и Турции. Легендарного Чебурашку обожают в Стране восходящего солнца, он даже заговорил по-японски.
Прототипом странного персонажа стала детская бракованная игрушка писателя: то ли медвежонок, то ли заяц, то ли филин. Успех своего Чебурашки Успенский объяснял тем, что он настолько беззащитен, что дети очень хотят о нем позаботиться.
"Думал ли я, что Чебурашка станет настолько популярным? Нет, не думал. Но подозревал", — признается литературный папа Чебурашки.
Героям мультфильма о Чебурашке установлено несколько памятников.
В 2004 году Чебурашка был выбран талисманом Олимпийской сборной России.
А в 2016 году в честь 80-летия "Союзмультфильма" Чебурашка совершил космический полет на МКС.
Персонажи Успенского стали национальными героями, их любят и дети, и взрослые. В день смерти их создателя тысячи интернет-пользователей оставляют комментарии на страницах Успенского в социальных сетях. Любимому писателю говорят: "Спасибо за детство!"
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