Тема:

Скончался Эдуард Успенский 47 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
15 августа 201808:30 Станислав Доре

Эдуарду Успенскому - спасибо за детство: ушел из жизни папа Чебурашки

Память об Эдуарде Успенском может быть увековечена в Москве. В московской Думе уже подтвердили, что готовы рассматривать предложение по установке памятника писателю. Он ушел из жизни в 80 лет. О чем Успенский говорил устами своих героев и как стал одним из самых любимых в России авторов?

Книги для детей Эдуард Успенский называл занятием серьезным, относился к ним как к проповедям. Каждый его герой нес важную идею.

Например, через дядю Фёдора Успенский призывал давать детям больше свободы.

"Мои папа и мама! Я живу хорошо, просто замечтательно. У меня все есть. Свой дом. Он теплый. Я скучаю по вам, особенно по вечерам. А здоровье мое — не очень: то лапы ломит, то хвост отваливается", — писал дядя Федор своим родителям.

Успенский говорил, что в его книгах есть "витамин жизни". Он призывал к уважению старших, дружбе и верности, но делал это легко, без нравоучений, чуть по-хулигански. Также смело в советское время отстаивал свои сценарии, бился за реплики. В наши дни боролся за авторские права.

Недавний конфликт с "Союзмультфильмом" из-за прав на легендарное Простоквашино совсем недавно закончился миром – стороны сумели договориться.

"Вашу маму и там и тут передают", — удивлялся почтальон Печкин.

Коллеги, любя, называли Успенского "большим ребенком". Он мог часами увлеченно рассказывать о своих "детях" — героях книг. А еще о своих домашних питомцах, птиц писатель любит с детства.

"Мой отец держал дома щеглов. И вот это пение птиц у меня с детства. Еще у меня два ворона живут. Они живут потому, что на воле жить не могут. Они пропадут", — сокрушался писатель Успенский.

Стихи и рассказы Эдуард Успенский начал писать еще в детстве. Казалось, призвание найдено, но родители настояли, чтобы он поступил в авиационный институт. После его окончания Успенский устроился на Второй московский приборостроительный завод. Проработал там три с половиной года.

"Когда на заводе мне отказались поднимать зарплату, а моему приятелю, который вступил в партию, повысили зарплату. Я обиделся и ушел. И страна потеряла инженера", — рассказывал потом писатель Эдуард Успенский.

Но приобрела страна куда больше. На книгах Успенского и мультфильмах по его сценариям выросло несколько поколений россиян.

Успенский переведен на 25 языков, его героев полюбили во Франции, США, Нидерландах, Финляндии, Китае и Турции. Легендарного Чебурашку обожают в Стране восходящего солнца, он даже заговорил по-японски.

Прототипом странного персонажа стала детская бракованная игрушка писателя: то ли медвежонок, то ли заяц, то ли филин. Успех своего Чебурашки Успенский объяснял тем, что он настолько беззащитен, что дети очень хотят о нем позаботиться.

"Думал ли я, что Чебурашка станет настолько популярным? Нет, не думал. Но подозревал", — признается литературный папа Чебурашки.

Героям мультфильма о Чебурашке установлено несколько памятников.

В 2004 году Чебурашка был выбран талисманом Олимпийской сборной России.

А в 2016 году в честь 80-летия "Союзмультфильма" Чебурашка совершил космический полет на МКС.

Персонажи Успенского стали национальными героями, их любят и дети, и взрослые. В день смерти их создателя тысячи интернет-пользователей оставляют комментарии на страницах Успенского в социальных сетях. Любимому писателю говорят: "Спасибо за детство!"

Ранее по теме

Сейчас

08:40

Турция повысила пошлины на товары из США

08:23

Обрушение моста в Генуе: погибших уже 38

06:44

Мэр Оренбурга Евгений Арапов остается в больнице

06:23

ООН призывает расследовать гибель мирных жителей в Йемене

05:04

Власти Италии: обрушившийся мост в Генуе будет снесен

03:59

Стрельба в магазине в Филадельфии: три человека ранены

02:33

Украинские силовики выпустили более 100 мин по ДНР

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Эдуарду Успенскому - спасибо за детство: ушел из жизни папа Чебурашки

Эдуарду Успенскому - спасибо за детство: ушел из жизни папа Чебурашки

42 минуты назад
Обрушение моста в Генуе: погибших уже 38

Обрушение моста в Генуе: погибших уже 38

37 минут назад
Мэр Оренбурга Евгений Арапов, задержанный за взятку, остается в больнице

Мэр Оренбурга Евгений Арапов, задержанный за взятку, остается в больнице

2 часа назад
В США суд удовлетворил прошение о психиатрической экспертизе для Евгения Никулина

В США суд удовлетворил прошение о психиатрической экспертизе для Евгения Никулина

4 часа назад
Кремль ответил на просьбу матери Сенцова о помиловании ее сына

Кремль ответил на просьбу матери Сенцова о помиловании ее сына

5 часов назад
В Саратовской области застрелили судью

В Саратовской области застрелили судью

14 минут назад
Подальше от моря: 10 популярных неморских курортов России

Подальше от моря: 10 популярных неморских курортов России

22 часа назад
Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Софию Пындык спасет аппарат искусственной вентиляции легких

13.08.2018 08:53
Штаб Трампа подал иск против его уволенной помощницы

Штаб Трампа подал иск против его уволенной помощницы

1 час назад
Геннадий Онищенко: я все равно буду есть колбасу

Геннадий Онищенко: я все равно буду есть колбасу

17 часов назад
В США более 300 священнослужителей подозреваются в надругательстве над детьми

В США более 300 священнослужителей подозреваются в надругательстве над детьми

2 часа назад
ООН призывает расследовать гибель мирных жителей в Йемене

ООН призывает расследовать гибель мирных жителей в Йемене

2 часа назад
Непогода мешает спасти туристов, застрявших на реке в Магаданской области

Непогода мешает спасти туристов, застрявших на реке в Магаданской области

3 часа назад
На севере Нигерии почти 30 человек погибли из-за вспышки холеры

На севере Нигерии почти 30 человек погибли из-за вспышки холеры

6 часов назад
Минобороны Китая нанесло дипломатический удар по США

Минобороны Китая нанесло дипломатический удар по США

6 часов назад
В метро Лос-Анджелеса установят сканеры для обнаружения взрывчатки

В метро Лос-Анджелеса установят сканеры для обнаружения взрывчатки

6 часов назад
"Погода 24": большую часть России ожидают сильные дожди

"Погода 24": большую часть России ожидают сильные дожди

1 час назад
17
Совершивший наезд на пешеходов в центре Лондона оказался иммигрантом из Судана

Совершивший наезд на пешеходов в центре Лондона оказался иммигрантом из Судана

7 часов назад
В Венесуэле безбилетник погиб, пытаясь улететь на стойке шасси самолета

В Венесуэле безбилетник погиб, пытаясь улететь на стойке шасси самолета

8 часов назад
Песням Бузовой, Киркорова и Монеточки не место в детстком лагере

Песням Бузовой, Киркорова и Монеточки не место в детстком лагере

8 часов назад
370
Мать обвинили в убийстве собственных детей из-за отсутствия свитетельств о рождении

Мать обвинили в убийстве собственных детей из-за отсутствия свитетельств о рождении

9 часов назад
195
Мусор на миллион: в кировском подпольном казино деньги прятали в мусорных мешках

Мусор на миллион: в кировском подпольном казино деньги прятали в мусорных мешках

9 часов назад
81
Большая газовая игра Украины: премьера фильма на канале "Россия"

Большая газовая игра Украины: премьера фильма на канале "Россия"

12.08.2018 23:12
Телеканал France 2 признался, что солгал в сюжете о Путине и тиграх

Телеканал France 2 признался, что солгал в сюжете о Путине и тиграх

9 часов назад
Авария под Геленджиком: водитель джипа в коме, у двоих пассажиров - перелом позвоночника

Авария под Геленджиком: водитель джипа в коме, у двоих пассажиров - перелом позвоночника

11 часов назад
"Давайте ловить каждое мгновенье": Земфира взяла экстремальную высоту

"Давайте ловить каждое мгновенье": Земфира взяла экстремальную высоту

15 часов назад
Если застройщик стал банкротом: что можно от него потребовать

Если застройщик стал банкротом: что можно от него потребовать

20 часов назад
Дело жизни приносит миллионы! Всероссийская перепись фермеров "Своё"!

Дело жизни приносит миллионы! Всероссийская перепись фермеров "Своё"!

22 часа назад
Сила в противодействии, или Как Россия обратит санкции во благо

Сила в противодействии, или Как Россия обратит санкции во благо

13.08.2018 18:55
В Швеции полиция призвала взрослое население выйти ночью на патрулирование улиц

В Швеции полиция призвала взрослое население выйти ночью на патрулирование улиц

1 час назад
Лига чемпионов. "Спартак" не справился с ПАОКом

Лига чемпионов. "Спартак" не справился с ПАОКом

10 часов назад
Трагедия в Италии: очевидцы сняли момент обрушения моста Моранди на видео

Трагедия в Италии: очевидцы сняли момент обрушения моста Моранди на видео

12 часов назад
Назван смартфон с самым качественным экраном

Назван смартфон с самым качественным экраном

12 часов назад
Автор "Игры престолов" объяснил количество смертей влиянием Толкина

Автор "Игры престолов" объяснил количество смертей влиянием Толкина

13 часов назад
Kia привезет на Московский автосалон сразу несколько новинок

Kia привезет на Московский автосалон сразу несколько новинок

14 часов назад
60 минут. США приняли "бюджет войны"?

60 минут. США приняли "бюджет войны"?

14 часов назад
724
Правительству США запретили использовать технологии Huawei и ZTE

Правительству США запретили использовать технологии Huawei и ZTE

15 часов назад
Россия будущего: роботы, летающая "Классика" и "Буханка" с ногами

Россия будущего: роботы, летающая "Классика" и "Буханка" с ногами

17 часов назад
В Санкт-Петербурге завершаются съемки сказочного фильма "Конек-Горбунок"

В Санкт-Петербурге завершаются съемки сказочного фильма "Конек-Горбунок"

17 часов назад
Аналитики назвали самый лучший город Земли

Аналитики назвали самый лучший город Земли

18 часов назад
Honda обновила седан и купе Civic

Honda обновила седан и купе Civic

19 часов назад
Ариана Гранде и Джеймс Корден пересказали фильм "Титаник" за 5 минут

Ариана Гранде и Джеймс Корден пересказали фильм "Титаник" за 5 минут

20 часов назад
АвтоВАЗ показал все рестайлинговые "Гранты"

АвтоВАЗ показал все рестайлинговые "Гранты"

20 часов назад
Звездный гардероб: как правильно носить брючные костюмы

Звездный гардероб: как правильно носить брючные костюмы

20 часов назад
Ландшафты в играх создают с помощью космических технологий

Ландшафты в играх создают с помощью космических технологий

22 часа назад
Слишком привлекательна: фото новой Даши-путешественницы возмутило зрителей

Слишком привлекательна: фото новой Даши-путешественницы возмутило зрителей

22 часа назад
6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем

6 неожиданных признаков того, что у вас проблемы с сердцем

23 часа назад
716 миллиардов: военный бюджет США достиг исторического максимума

716 миллиардов: военный бюджет США достиг исторического максимума

23 часа назад