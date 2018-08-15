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15 августа 201808:22

В крымском монастыре 14 человек отравились грибами

Александр Рюмин/ТАСС

В Крыму 14 человек отравились грибами.

Инцидент произошел на территории Свято-Николаевского монастыря. Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона, все пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии пока не сообщается.

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