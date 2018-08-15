Обрушение моста в Генуе: погибших уже 38

Число жертв в результате обрушения моста в Генуе достигло 38. Ранее сообщалось о 35 погибших. 9 из 15 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль А10, обрушился утром 14 августа. В момент инцидента там находилось 35 легковых машин и три грузовика, сообщает ТАСС.

Большая трассы обвалилась в русло полувысохшей реки. Также под упавшей частью моста находились здания, но в помещениях не было людей. Всех остальных жителей в радиусе километра от моста на всякий случай эвакуировали, передает РИА Новости.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, был построен в 1960-х годах. Последняя реконструкция моста была проведена два года назад. Причины трагедии пока точно неизвестны. Эксперты выдвигают разные версии — от погодных условий (по некоторой информации, незадолго до ЧП в мост ударила молния) до ослабевших несущих конструкций. Там как раз шли ремонтные работы по укреплению.

В среду и четверг в Генуе объявлен траур по погибшим в катастрофе.