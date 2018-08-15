Футбольный турнир UTLC Cup - Young Eurasian Stars 2018 презентован в Москве

Во вторник, 14 августа, в Москве был презентован Международный юношеский футбольный турнир UTLC Cup — Young Eurasian Stars 2018. Кубок будет разыгран под эгидой Российского футбольного союза (РФС), а одним из организаторов соревнований станет московский футбольный клуб "Локомотив".

Турнир UTLC Cup — Young Eurasian Stars 2018 пройдет с 15 по 19 августа в Москве на стадионе "РЖД-Арена". Финал состоится в воскресенье, 19 августа . Кроме "Локомотива" участие в турнире также примут юношеские команды итальянской "Ромы", чешской "Спарты", немецкого "Гамбурга", белорусского БАТЭ, казахстанской "Астаны", "Чжэцзян Гринтаун" из Китая и "Иокогама Маринос" из Японии.