В Саратовской области застрелили судью Энгельсского районного суда.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, судья Ринат Кудашев (1978 года рождения) был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями, где впоследствии скончался.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве по горячим следам. Им оказался родственник судьи (1957 год рождения).