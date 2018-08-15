Турция повысила пошлины на товары из США

Зеркально ответила Анкара Вашингтону на рост пошлин: в Турции повышены налоги на импортируемые из США товары. В первую очередь это коснулось американских автомобилей, табака и алкоголя.

Указ о повышении пошлин на американскую продукцию подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС. "В рамках принципов взаимности на некоторые [американские] товары были повышены пошлины в ответ на сознательные атаки администрации США на экономику", — написал в своем Twitter турецкий вице-президент Фуат Октай.

Теперь пошлина на американские алкогольные напитки в Турции составит 140%, на продукцию американского автопрома, за который радеет президент США Дональд Трамп, — 120%. На табак и американскую косметику пошлина устанавливается в размере 60%. 50-процентной пошлиной облагается американский рис, 20-процентным сбором будут обложены фрукты из США, также почти в 14% установлена пошли на ввоз в Турцию каменного угля из Соединенных Штатов. Всего в списке на повышение пошлин 20 позиций американских товаров.

Фуат Октай охарактеризовал турецко-американские отношения как не слишком хорошие. 10 августа 2018 года президент США Дональд Трамп утвердил повышение вдвое пошлин на турецкую сталь и на 20% на алюминий. Это спровоцировало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом турки решили бойкотировать покупку американской электроники и смартфонов.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились до предела. На взаимоотношения двух союзников повлияло дело задержанного еще в 2016 году турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона. В начале августа американский минфин ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Турецкие чиновники были обвинены в серьезных нарушениях прав человека.

В Белом доме введение пошлин не связывают рост пошлин с торговыми и иными вопросами. А с 1 июня рост пошлин затронул ближайших экономических партнеров США — страны Евросоюза, Канаду и Мексику.