США опровергли приостановку Договора по открытому небу

Госдепартамент США не приостанавливает свое участие в Договоре по открытому небу, но с оговорками — часть средств на реализацию соглашения все же заморозили. Об этом сказано в оборонном бюджете, который Дональд Трамп подписал 13 августа.

Как сообщает "Россия 24", разморозят эти активы, когда Россия якобы вернется к выполнению своих обязательств. Дело в том, что в Штатах настаивают на том, что Москва нарушила свои обязательства по ликвидации ракет средней и малой дальности. Обвиняют в этом нашу страну уже много лет, но каких-либо доказательств за все годы так и не предоставили. Москва эти нападки отрицает и называет бездоказательными. Между тем представитель Госдепа США заявила ТАСС, что "Соединенные Штаты по-прежнему привержены продолжению выполнения договора".

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение США заморозить финансирование программы военных наблюдательных полетов приведет к "интоксикации международных отношений". По его словам, американцы отвергают все предложения России по урегулированию этого вопроса.

Соглашение было принято в 1992 году в Хельсинки. Целями договора являются содействие открытости в вопросах военной деятельности, упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности. Соглашение разрешает странам-участникам совершать облеты над территорией друг друга для наблюдения за военной деятельностью. По оценке МИД РФ, договор является крупной мерой укрепления доверия и безопасности.