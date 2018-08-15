Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, Касаткина и Кузнецова проиграли

В американском Цинциннати продолжается престижный турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов. В ночь на 15 августа три россиянки провели очередные матчи.

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг, уверенно обыграв сербку Александру Крунич — 6:1, 6:0​​​. Во втором круге россиянка встретится с четвертой ракеткой турнира немкой Ангеликой Кербер.

Дарья Касаткина в стартовом раунде проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич. Встреча продолжалась 2 час 22 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу хорватской теннисистки.

Светлана Кузнецова провела матч уже второго круга и уступила посеянной на турнире под пятым номером украинке Элине Свитолиной со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.