Двое суток в ожидании хорошей погоды: с Алтая сняли и задержали группу альпинистов

Еще одна спасательная операция прошла в горах Алтая. Там с высоты более четырех тысяч метров сняли альпинистов из Кузбасса. Они оказались в ловушке после того, как ветер порвал их палатку и унес большую часть снаряжения. Людям пришлось ждать помощи несколько дней — добраться до них мешала погода. Накануне спасательная операция успешно завершилась.

Хорошей погоды летчики и спасатели в горах Алтая ждали двое суток. Все это время на заснеженном склоне горы Белуха находились четверо туристов из Кузбасса. Они планировали покорить саму высокую вершину Сибири высотой четыре с половиной тысячи метров, подняться на ее Западный и Восточный пики. Однако поход едва не завершился трагедией. В горах пошел снег, а шквалистый ветер порвал палатку и унес часть снаряжения.

Туристы смогли связаться со спасателями по спутниковому телефону и рассказать, что произошло. Из обрывков палатки и снега они соорудили укрытие. Как только туман в районе Белухи рассеялся, Ми-8 с пятью спасателями на борту вылетел на помощь.

"Облачность большая была, пилоты классно, хорошо сработали. Сначала летели выше облаков, потом нырнули в так называемое окошко и забрали туристов", — рассказывает спасатель Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Юрий Шварц.

От Горно-Алтайска до места, где ждали туристы, вертолет пролетел 240 километров. Но обнаружить попавших в беду удалось не сразу.

"Вершины были закрыты облаками, поэтому пришлось облететь по кругу. Они с одной из сторон написали надпись — Welcome — Добро пожаловать. Вытоптали снег ногами", — добавляет начальник отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Зубов.

При посадке образовалось большое снежное облако, экипажу было очень сложно управлять вертолетом в таких условиях на высоте четыре тысячи сто метров. Но пилоты справились с задачей и забрали туристов.

"Эвакуированные с горы Белуха туристы находились в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждались", — констатировала врач Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Татьяна Яркина.

Обошлось без травм и обморожений. У туристов уже заканчивался газ, оставалась лишь половина баллона. Чтобы спасти их из горного плена, спасателям понадобилось три с половиной часа. Однако на этом приключения альпинистов не закончились.

В аэропорту Горно-Алтайска вертолет спасателей приземлился без туристов. Они остались в Усть-Коксинском районе. По предварительным данным, группа нарушила правила пограничного режима. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники погрануправления. А сами спасенные, надеются, что в ближайшее время, наконец, отправятся домой.