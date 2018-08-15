Это'о продолжит карьеру в Катаре

Известный камерунский нападающий Самюэль Это'о подписал контракт с футбольным клубом "Катар СК". Подробности сделки между 37-летним игроком и командой из Катара не разглашаются​​​.

Напомним, что в 2011-2013 годах Это'о играл в составе махачкалинского "Анжи". Перед этим он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды чемпионат Испании. В минувшем сезоне камерунец играл за турецкие "Антальяспор" и "Коньяспор".