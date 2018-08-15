Спасите двухлетнюю Арину от удушья

Сейчас вы сделали вдох. Но двухлетняя Арина сделать этого не может. У малышки стеноз гортани. С самого рождения она не дышит самостоятельно. От смерти девочку отделяет трубочка в горле. Всего одна операция может изменить жизнь крохи и сделать ее абсолютно здоровой. Цена этой жизни – 4827482 рубля.

Сделайте доброе дело прямо сейчас, спасите Арину!

ПОМОЧЬ АРИНЕ

С самого рождения малышка тяжело дышала. Но обычная простуда полностью изменила жизнь Арины. Она попала в реанимацию, так как дышать самостоятельно больше не могла. Две недели тяжелого состояния, еще две недели борьбы за жизнь. Легкие малышки не работали больше месяца.

Диагноз был поставлен – стеноз гортани. Арине пришлось сделать отверстие в горле и поставить трахеостому, так как она не могла дышать самостоятельно и была прикована к аппарату ИВЛ. Теперь от этой трубочки полностью зависит жизнь ребенка. Трахеостому приходится санировать 15 раз в сутки. Если не успеть провести процедуру, Арину начинает тошнить, и она может просто задохнуться.

ПОМОЧЬ АРИНЕ

Полгода назад кроха чуть не погибла, так как трубочка оказалась слишком маленькой. Арина снова попала в реанимацию и чудом выжила. Но в следующий раз ситуация может оказаться другой.

В России помочь девочке не могут. Но за границей есть медицинский центр, который специализируется на помощи детям с таким же диагнозом. Арине требуется сложная операция — ларинготрахеальная пластика для реконструкции гортани. После нее девочка сможет дышать сама, а родители больше не будут бояться, что жизнь их дочки оборвется в любой момент.

Стоимость операции — 4827482 рубля. Для многодетной семьи это неподъемная сумма. Родители уже потратили все сбережения на дорогостоящие обследования. Арине очень нужна ваша помощь!

Дайте шанс на жизнь этой маленькой крохе!

Помочь Арине можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Расчетный счет в "Cбербанке"

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Тренихиной Арины"