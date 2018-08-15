За год МГУ поднялся на 7 строчек в межународном рейтинге вузов

МГУ на семь позиций улучшил свое положение в глобальном рейтинге университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU). Московский госуниверситет занял 86 место. А возглавил рейтинг в 2018 году, как и в прошлом — Гарвардский университет. В тройке лидеров Стэнфорд и Кембридж. Четвертое и пятое места заняли Массачусетский технологический университет и Калифорнийский университет в Беркли.

Глобальный рейтинг университетов Academic Ranking of World Universities (ARWU) с 2003 года составляет Центр исследования университетов мирового класса (CWCU) при Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяотун, напоминает ТАСС.

В пятьсот лучших мировых вызов вошли также Санкт-Петербургский университет, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Новосибирский государственный университет.

В топ-800 оказались Томский государственный университет и Уральский государственный университет имени Горького. Чуть ниже располагаются Университет ИТМО, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, а также Томский политехнический университет.