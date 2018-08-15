Евгений Кузнецов показал челябинцам Кубок Стэнли

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов представил Кубок Стэнли в Челябинске в хоккейной школе "Трактор". Напомним, россиянин вместе с командой в этом году завоевал престижный трофей.

"Мне очень приятно привезти Кубок Стэнли на арену школы "Трактор". Главное, чтобы всем желающим хватило времени сфотографироваться с Кубком, — сказал Кузнецов, которого цитирует ТАСС. Отмечается, что сфотографироваться с хоккеистом и трофеем пришло несколько сотен человек.

Кузнецов в плей-офф НХЛ стал лучшим игроком по количеству набранных очков (32) и по голевым передачам (20).