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15 августа 201810:30

Евгений Кузнецов показал челябинцам Кубок Стэнли

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Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов представил Кубок Стэнли в Челябинске в хоккейной школе "Трактор". Напомним, россиянин вместе с командой в этом году завоевал престижный трофей.

"Мне очень приятно привезти Кубок Стэнли на арену школы "Трактор". Главное, чтобы всем желающим хватило времени сфотографироваться с Кубком, — сказал Кузнецов, которого цитирует ТАСС. Отмечается, что сфотографироваться с хоккеистом и трофеем пришло несколько сотен человек.

Кузнецов в плей-офф НХЛ стал лучшим игроком по количеству набранных очков (32) и по голевым передачам (20).

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