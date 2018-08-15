Песков: говорить об отказе Сенцову в помиловании некорректно

В Кремле не получали просьбы Олега Сенцова о помиловании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что употреблять фразу "отказали в помиловании" некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании. Песков добавил, что на данный момент ему больше нечего сказать по вопросу Сенцова, передает "Интерфакс".

В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. На Украине его называют известным режиссером и политическим заключенным. В мае 2018-го он начал голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

12 августа появилась информация о том, что из Салехарда вылетел самолет, на борту которого находится Сенцов, освобожденный из колонии. Об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева. Однако позже ФСИН эти данные опровергла.