Экс-чемпион UFC: Нурмагомедов "убьет" Макгрегора

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фабрисио Вердум заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов "убьет" ирландца Конора Макгрегора в предстоящем поединке за титул UFC в легком весе.

Напомним, ранее было объявлено, что титульный бой между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

"Хабиб победит, он "убьет" Конора, — заявил Вердум, которого цитирует ТАСС. — Это точно. Он много тренируется и вообще стойкий парень".