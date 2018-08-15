Полицейские, заставившие раздеться преподавателя ВШЭ, строго наказаны

К строгой дисциплинарной ответственности привлечены шесть сотрудников полиции. На площади у Ярославского вокзала в Москве они незаконно задержали преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского.

Без объяснения причин в грубой форме они потребовали от него раздеться, сообщает РИА Новости. Преподаватель посчитал это насилием над личностью и подал жалобу на действия полицейских. Полиция провела проверку его обращения.

При проверке было выявлено, что преподавателя ВШЭ доставили в помещение дежурной части без составления соответствующих документов. На двух оперуполномоченных наложено дисциплинарное взыскание – им вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, пояснили в пресс-службе управления на транспорте МВД России в Центральном федеральном округе.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет России для процессуальной оценки действий полицейских.