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Археология и история 20 минут назад
Анализ древней посуды показал, как люди времён неолита пережили изменение климата
Чуть более 8000 лет назад наша планета начала остывать, что привело на большей части северного полушария к более сухому лету. Как предполагают учёные, подобные изменения сильнейшим образом отразились на древних земледельцах. Однако археологи почти ничего не знают о том, как они пережили этот период.
Недавний анализ остатков животного жира на разбитых гончарных изделиях, найденных в одном из старейших и самых необычных поселений эпохи неолита под названием Чатал-Хююк (Çatalhöyük), даёт учёным некоторое представление о том, как же древние народы справились с переменой климата.
На сегодняшний день Чатал-Хююк – это ряд обожжённых солнцем руин в центральной части Турции. Но тысячи лет назад здесь располагалось большое по меркам того времени доисторическое поселение.
Примерно с 7500 года и до 5700 года до нашей эры здешние земледельцы выращивали пшеницу, ячмень и горох, а также разводили овец, коз и крупный рогатый скот. На пике своего развития в поселении проживало порядка десяти тысяч человек.
Примерно 6200 лет до нашей эры климат по всему миру начал меняться (8,2 тысячи лет назад), стало холоднее.
Биохимики Мелани Роффе-Сальк (Mélanie Roffet-Salque), Ричард Эвершед (Richard Evershed) из Бристольского университета и археолог Аркадиуша Марциняк (Arkadiusz Marciniak) из Университета имени Адама Мицкевича в Познани задались вопросом, остались ли какие-то артефакты, связанные с изменением климата.
В течение последних нескольких лет Марциняк выкапывал фрагменты керамических изделий (черепков), "захоронённых" в древних мусорных грудах, которые были сделаны примерно 8300-7900 лет назад.
Глиняные горшки, из которых они состояли, использовались для хранения мяса, и исследователи обнаружили относительно хорошо сохранившиеся остатки животного жира, которые впитались в пористые, неглазурованные черепки.
Исследователи использовали методы газовой хроматографии и масс-спектрометрии, чтобы выявить изотопы различных химических элементов. В черепках, сделанных 8200 лет назад (и только там), учёные обнаружили высокое содержание дейтерия (тяжёлого водорода). В других образцах подобного не было.
Предыдущие исследования климата региона показали, что более низкие уровни осадков коррелируют с более высоким содержанием в анализируемых веществах тяжёлого водорода.
Как говорят учёные, в периоды засухи из различных водоёмов испаряется больше воды, а поскольку вода с более лёгкими изотопами испаряется быстрее, вода в целом становится "тяжелее". Соответственно, более высокая доля тяжёлых изотопов (того же дейтерия) в анализируемых объектах, указывает на засуху.
Таким образом, данная изотопная "подпись" в черепках, вероятно, была вызвана глобальным похолоданием 6200 года до нашей эры.
В статье, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные отмечают, что анализ других пропитанных жиром глиняных черепков со всего мира поможет специалистам узнать, какими были климатические условия, в которых жили другие древние сообщества. К слову, похожий метод анализа помог исследователям оценить силу засухи, которая привела к гибели цивилизации майя.
Дополнительные находки, обнаруженные в Чатал-Хююк, показывают, как древние фермеры адаптировались к более прохладным и сухим условиям. Так, кости животных того времени имеют относительно большое количество насечек, что говорит о том, что их разделывали до каждого последнего съедобного кусочка.
Стада крупного рогатого скота сократились, а стада коз выросли, отмечают учёные. Вероятно, козы лучше справлялись с засухой.
Архитектура Чатал-Хююк также изменилась: большие, совместные жилища уступили место домам поменьше для отдельных семей, что отражает переход к независимым и самодостаточным хозяйствам.
Хотя подобные изменения демонстрируют историческую устойчивость людей перед лицом капризной погоды, они также показывают, как даже относительно незначительные изменения климата могут коренным образом изменить общество, заключает Эвершед.
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