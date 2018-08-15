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Археология и история 20 минут назад

Новости Наука

15 августа 201811:59 Евгения Ефимова

Анализ древней посуды показал, как люди времён неолита пережили изменение климата

Место археологических раскопок в Чатал-Хююк.
Фото Сatalhoyuk Research Project.

Чуть более 8000 лет назад наша планета начала остывать, что привело на большей части северного полушария к более сухому лету. Как предполагают учёные, подобные изменения сильнейшим образом отразились на древних земледельцах. Однако археологи почти ничего не знают о том, как они пережили этот период.

Недавний анализ остатков животного жира на разбитых гончарных изделиях, найденных в одном из старейших и самых необычных поселений эпохи неолита под названием Чатал-Хююк (Çatalhöyük), даёт учёным некоторое представление о том, как же древние народы справились с переменой климата.

На сегодняшний день Чатал-Хююк – это ряд обожжённых солнцем руин в центральной части Турции. Но тысячи лет назад здесь располагалось большое по меркам того времени доисторическое поселение.

Примерно с 7500 года и до 5700 года до нашей эры здешние земледельцы выращивали пшеницу, ячмень и горох, а также разводили овец, коз и крупный рогатый скот. На пике своего развития в поселении проживало порядка десяти тысяч человек.

Примерно 6200 лет до нашей эры климат по всему миру начал меняться (8,2 тысячи лет назад), стало холоднее.

Биохимики Мелани Роффе-Сальк (Mélanie Roffet-Salque), Ричард Эвершед (Richard Evershed) из Бристольского университета и археолог Аркадиуша Марциняк (Arkadiusz Marciniak) из Университета имени Адама Мицкевича в Познани задались вопросом, остались ли какие-то артефакты, связанные с изменением климата.

В течение последних нескольких лет Марциняк выкапывал фрагменты керамических изделий (черепков), "захоронённых" в древних мусорных грудах, которые были сделаны примерно 8300-7900 лет назад.

Глиняные горшки, из которых они состояли, использовались для хранения мяса, и исследователи обнаружили относительно хорошо сохранившиеся остатки животного жира, которые впитались в пористые, неглазурованные черепки.

Исследователи использовали методы газовой хроматографии и масс-спектрометрии, чтобы выявить изотопы различных химических элементов. В черепках, сделанных 8200 лет назад (и только там), учёные обнаружили высокое содержание дейтерия (тяжёлого водорода). В других образцах подобного не было.

Предыдущие исследования климата региона показали, что более низкие уровни осадков коррелируют с более высоким содержанием в анализируемых веществах тяжёлого водорода.

Как говорят учёные, в периоды засухи из различных водоёмов испаряется больше воды, а поскольку вода с более лёгкими изотопами испаряется быстрее, вода в целом становится "тяжелее". Соответственно, более высокая доля тяжёлых изотопов (того же дейтерия) в анализируемых объектах, указывает на засуху.

Таким образом, данная изотопная "подпись" в черепках, вероятно, была вызвана глобальным похолоданием 6200 года до нашей эры.

В статье, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, учёные отмечают, что анализ других пропитанных жиром глиняных черепков со всего мира поможет специалистам узнать, какими были климатические условия, в которых жили другие древние сообщества. К слову, похожий метод анализа помог исследователям оценить силу засухи, которая привела к гибели цивилизации майя.

Дополнительные находки, обнаруженные в Чатал-Хююк, показывают, как древние фермеры адаптировались к более прохладным и сухим условиям. Так, кости животных того времени имеют относительно большое количество насечек, что говорит о том, что их разделывали до каждого последнего съедобного кусочка.

Стада крупного рогатого скота сократились, а стада коз выросли, отмечают учёные. Вероятно, козы лучше справлялись с засухой.

Архитектура Чатал-Хююк также изменилась: большие, совместные жилища уступили место домам поменьше для отдельных семей, что отражает переход к независимым и самодостаточным хозяйствам.

Хотя подобные изменения демонстрируют историческую устойчивость людей перед лицом капризной погоды, они также показывают, как даже относительно незначительные изменения климата могут коренным образом изменить общество, заключает Эвершед.

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