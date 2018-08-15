Алекс Сонг стал одноклубником Антона Митрюшкина

Камерунский полузащитник Алекс Сонг, известный по выступлениям за "Барселону", подписал контракт с швейцарским футбольным клубом "Сьон". Срок соглашения между 30-летним хавбеком и командой рассчитан на два года.

Отметим, что за "Сьон" выступает российский вратарь Антон Митрюшкин. А сам Сонг ранее играл за казанский "Рубин".