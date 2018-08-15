Крым полностью перешел на "Мир"

Генбанк, единственный банк в Крыму, осуществлявший выпуск карт систем Visa и MasterCard, полностью перешел на платежную систему "Мир".

Банк заменил все карты Visa и MasterCard на карты "Мир". Как пояснила ТАСС консультант банка, карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, которые не зашли в Крым из-за санкций, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.

Генбанк был создан в 1993 году (его прежнее называние — МНБанк). С 2015 года на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. На территории полуострова работает более 190 отделений и свыше 450 банкоматов.

Российские власти создали национальную систему платежных карт, являющуюся оператором карт "Мир", в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций. С 1 июля 2018 года сотрудники бюджетных учреждений России перешли на карту "Мир". Альтернатива – получение средств в кассе наличными. С платежной системой "Мир" работают 344 банка, практически все они осуществляют прием и обслуживание карт в своих банкоматах и терминалах.