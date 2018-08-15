В Белоруссии умер актер Кириченко из "Каменской" и других сериалов

В возрасте 72 лет ушел из жизни народный артист Белоруссии Николай Кириченко.

Он работал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, а российским зрителям известен по сериалам "Каменская", "Доктор Смерть", "Охота на гауляйтера", "В августе 44-го и других.

В последнее время актер сильно болел. Похоронят Николая Кириченко в Минске, сообщает Пятый канал.