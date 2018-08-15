В Крыму туристке пришлось догонять автобус, в котором остался ее слепой ребенок

Для туристки из Петербурга Юлии Репьевой и ее слепого от рождения и страдающего сахарным диабетом 11-летнего сына небольшая остановка туристического автобуса во врем путешествия по Крыму едва не обернулась трагедией.

Рейсовый автобус перевозчика "Ника Тур", следовавший из Судака в Севастополь, сделал остановку на автостанции "Курортная" в Симферополе.

Мать мальчика выбежала в туалет, а водитель автобуса буквально через 4 минуты отправился дальше, сообщает "Крым 24". При этом его не смутило, что мать ребенка, оставшегося в салоне, не вернулась.

Водитель поддал газу, невзирая на просьбы других пассажиров остановить автобус. Мать мальчика говорит, что кинулась искать автобус, выйдя из туалета, но даже диспетчеры не знали, что он уехал.

В результате инсулинозависимый незрячий ребенок, который раньше никогда надолго не разлучался с матерью, остался в салоне один. Для инсулинозависимого ребенка, испытавшего стресс, эта ситуация могла закончиться в больнице.

В результате матери пришлось догонять автобус с сыном следующим рейсом.

При этом пассажиры вспоминают слова водителя при отправлении автобуса – мол, "захочет – догонит". На просьбы крымских журналистов прокомментировать ситуацию, он ответил, что у него был график, и ему по времени нужно было уезжать с остановки, а пассажиры его якобы стали просить остановиться, когда было уже поздно возвращаться.