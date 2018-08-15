Поджигатель церкви в Кондопоге больше не сатанист

Подросток, которого обвиняют в поджоге уникальной церкви в Карелии, не сатанист. По крайней мере, он никогда не упоминал о том, что принадлежит к культу дъяволопоклонников. Поэтому такой мотив следствие пока не рассматривает, пишет агентство ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Республике Екатерину Беседину.

Сейчас подозреваемый 15-летний мальчик находится в центре содержания несовершеннолетних нарушителей. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Напомним, церковь 18 века Успения Пресвятой Богородицы в карельской Кондопоге загорелась 10 августа. Пожарные приехали через считанные минуты, однако огонь успел почти полностью уничтожить памятник заонежской деревянной архитектуры.

Архивные чертежи церкви сохранились, поэтому ее могут восстановить.