В Тюмени инвалиду пришлось ползти в банк за реквизитами пенсионной карты

Одиннадцать ступенек ползком преодолел инвалид II группы Андрей Романов, чтобы попасть в офис "Ханты-Мансийского банка Открытие" в Тюмени. Свои злоключения мужчина снял на видео.

"Доступа для инвалида не оказалось, пандуса нет, кнопка помощи и та не работает, пришлось заползать в банк, чтобы получить услуги банка, на карту которого приходит пенсия", — пояснил автор записи.

Инцидент произошел днем 14 августа в проезде 9 Мая областного центра. На кадрах видно, как Романов несколько раз нажимает кнопку вызова сотрудника финансового учреждения, но на пороге никто так и не появился. В итоге он самостоятельно одолел лестницу, перебираясь с одной ступени на другую.

Оператор была немало удивлена жалобой клиента на неработающую кнопку вызова и пообещала передать пожелания руководству. Управляющая офисом банка Анна Федотова пояснила изданию "ТюменьPRO", что кнопка была исправна, но сотрудники ушли на обед, а их коллегам не слышно вызова".

"Дело не в помощи, а в недоступности, как могли дать банку право на работу с пенсиями, если у него нет доступа для маломобильных граждан. Вы посмотрите Сбербанк — везде пандусы, в каждом офисе, большом или маленьком", — с горечью заключил Романов.

Он не первый раз публикует записи, демонстрирующие недоступность для инвалидов множества жизненно важных объектов в Тюмени. Так, в конце июля мужчина вынужден был ползком выбираться из расчетного центра.

А в начале августа вызвала большой резонанс запись, сделанная в больнице мордовского города Ковылкино, где из-за сломанного лифта пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползком спускаться по лестнице.