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Сбои в московском метро 45 минут назад

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15 августа 201812:44

На зеленой ветке московского метро загорелся контактный рельс

фото ТАСС

В московском метро сбой движения. На Замоскворецкой линии движение затруднено 15 августа с 11 часов 45 минут. Причиной сбоя стало воспламенение оборудования на контактном рельсе. Возгорание остановила движение поездов между станциями "Новокузнецкая" и "Орехово".

В пресс-службе Московского метрополитена заявили, что увеличены интервалы движения поездов на участке Замоскворецкой линии от станции "Новокузнецкая" до станции "Каширская". Сбой будет устранен после проверки контактного рельса. При этом в метрополитене Москвы заявили, что делают все возможное для скорейшего ввода движения поездов в обычный график, сообщает "Интерфакс".

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