Турист утонул в яме, которую сам вырыл на песчаном пляже

На пляже Бартбатре на французском острове Нуармутье произошла трагедия. 21-летний отдыхающий вырыл в песке яму, забрался в нее, но тут набежала волна, и залила ее.

Яма оказалась слишком глубока, чтобы молодой человек смог выбраться из нее самостоятельно.

Его родственники пытались помочь, но тоже не смогли этого сделать, и молодой человек утонул в песочной яме, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.