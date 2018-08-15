Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Арину Пушкину

9 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Арины Пушкиной из Екатеринбурга. 322 892 руб. У Арины цитруллинемия – редкое врожденное заболевание, которое вызывает внезапную потерю сознания, ведет к поражению печени, даже коме. Предотвратить развитие болезни может дорогой препарат аммонапс. Но у семьи нет денег на его приобретение.

Читатели Вестей.Ru собрали 98 214 руб. 10 000 руб. собрано в рамках акции "Центра красноречия Ксении Телешовой" (Екатеринбург). 53 687 руб. собрали телезрители ГТРК "Урал". 8155 руб. собрали телезрители ОТВ. 153 336 руб. собрали наши читатели Русфонда. Всего собрано 323 792 руб. Родители Арины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".