Регистратор запечатлел аварию и неудачный перекур в Одессе

Столкновение легковушек и наезд на человека попали в объектив регистратора очевидца, оказавшегося днем в минувший вторник, 14 августа, на улице Шклярука в Одессе.

Водитель не пропустил другое транспортное средство на перекрестке, в результате чего произошло ДТП. После этого один из участников аварии вылетел за пределы проезжей части и совершил наезд на продавщицу магазины, вышедшую на перекур.

Судя по кадрам видео, женщину практически припечатало автомобилем к стене постройки.

По предварительной информации, все "действующие лица" этого ролика отделались сравнительно легкими травмами.