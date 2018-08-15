Движения на зеленой ветке не было больше часа, на платформах толпы пассажиров

На зеленой ветке метро от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" поезда не ходили уже более часа.

В настоящий момент движение уже восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается на официальной странице метрополитена в Twitter .

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, движение было остановлено из-за возгорания оборудования на контактном рельсе в 11:45. На платформах скопились толпы пассажиров.