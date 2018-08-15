Пьяная женщина устроила представление в полицейской машине в Улан-Удэ

Зрителями небольшого моноспектакля стали инспекторы ДПС в Улан-Удэ, с трудом остановившие гонявшую по улицам города нетрезвую женщину, сообщает республиканское управление МВД. Фрагмент выступления сняла камера регистратора.

В ночь на 14 августа стражи порядка попытались остановить автомобиль на бульваре Карла Маркса, но его владелица вместо того, чтобы сбросить скорость, вдавила педаль газа в пол и начала уходить от преследования. Далеко уехать ей не удалось — полицейские прижали машину нарушительницы к обочине.

"Я теряю сознание. Все, сейчас все", — начала причитать задержанная, оказавшись в салоне служебного авто.

При виде протокола она театрально закидывала голову и заваливалась на сидящего рядом инспектора. То ли 43-летней женщине не хватило актерского мастерства, то ли слишком силен был запах алкоголя, но служители закона на уловку нарушительницы не поддались, и ей быстро полегчало.

За отказ от прохождения медосвидетельствования водителю грозит 30-тысячный штраф и лишение прав на срок до двух лет.