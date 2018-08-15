Захарова: США не справились с ролью супермена

Соединенные Штаты уже не раз заявляли о своей исключительности, однако так и не смогли стать тем суперменом, каким хотели казаться.

Хотя финансовые и политические возможности для поддержания мира стабильности на планете у них есть, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Однако, действия Штатов, наоборот, чаще всего приводят к росту напряженности и числа конфликтов, добавила Захарова.