Пьяный мужчина повредил автомобиль и улегся спать в соседней машине. Видео

Владелец легковой машины в белорусском городе Гродно обнаружил ее с погнутым капотом и поломанной радиаторной решеткой. При помощи камеры наблюдения выяснилось, что виновником оказался нетрезвый мужчина, ищущий себе место достойное место для сна.

Скамейка, установленная у подъезда, на которой почивал нарушитель, в какой-то момент перестала его устраивать, и поэтому он отправился искать себе место помягче и потеплее. Сначала мужчина зачем-то пытался спереди проникнуть в автомобиль Citroen, однако лишь повредил радиатор и погнул капот.

Затем хулиган отправился в Renault, стоявший неподалеку, подергал дверь, неожиданно оказавшейся открытой, влез в салон и мирно уснул на пассажирском сидении. Спустя несколько часов мужчина проснулся и ушел.

Милиция Гродно обнародовала видео с курьезными похождениями нетрезвого нарушителя и сообщила размер ущерба, причиненного владельцу автомобиля Citroen, который составил в пересчете на российские деньги около 15000 рублей.