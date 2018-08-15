Путин: волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники

Президент России Владимир Путин заявил участникам форума "Машук", что волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники. По словам президента, деятельность добровольцев идет от сердца и не обусловлена прагматическими интересами, сообщает РИА Новости.

"Все это связано с милосердием, это связано с добротой сердца, с позывом души. А, как мы с вами хорошо знаем, нет более мощного мотора, чем человеческое сердце", — Владимир Путин.

Бескорыстная деятельность наиболее эффективна, считает Путин.

"Все, что вы делаете — все востребовано", — заявил он.

Форум закончился совместной фотосессией Путина и участников "Машука".