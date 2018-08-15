Американский полицейский со стрельбой вызволил из машины молодого медведя. Видео

Офис шерифа округа Эль-Дорадо, расположенного в штате Калифорния, обнародовал кадры необычного инцидента с участием своего сотрудника, произошедшего неподалеку от побережья озеро Тахо.

Все началось со звонка мужчины, сообщившего полицейским о том, что в его машине "заперся" молодой медведь, забравшийся в транспортное средство в поисках съестного, оставленного там автовладельцем.

Прибывший полицейский принял решение вызволить "пленника" при помощи ружья, стреляющего резиновыми пулями.

Согласовав с хозяином легковушки предстоящий ущерб, страж порядка несколькими выстрелами выбил заднее стекло, после чего медведь выбрался на свободу и тут же скрылся в лесу.