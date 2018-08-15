В Подмосковье начала действовать программа социальной передышки для семей с тяжелобольными детьми

Семьи, в которых тяжело болеют дети, ждут в Елизаветинском хосписе. Сказочный замок, игры в перерывах между терапией и отзывчивый персонал — все, чтобы снова ощутить радость жизни. И это — только часть масштабного проекта.

— Давай ручку поцелую! А другую давай поцелую!

Юлия с ребенком в Елизаветинском детском хосписе третью неделю. Диагноз "гидроцефалия" у четырехлетней Кристины с рождения. Здесь они проходят программу социальной передышки.

"Мы в очень многих заведениях были, но когда мы поступили сюда, и для нас открылись ворота этого хосписа, и мы увидели нашу комнатку — у меня просто были глаза "по пять копеек", — рассказывает Юлия Расухина.

Зеленые лужайки, качели, дом, больше напоминающий сказочный замок — с башенками, арками и стрельчатыми окнами. Внутри тоже детская сказка — шоу мыльных пузырей. Невесомые, переливающиеся — рецепт детских улыбок.

Антон и Тимофей сидят рядом, у обоих — ДЦП. В хосписе они со своими семьями. Пока дети смотрят представление, у мам есть время расслабиться.

"Для меня это отдых, потому что с ребенком останутся няни специализированные, те же психологи, те же медсестры", — говорит Светлана Садриева.

Паллиативную помощь оказывает опытный персонал. Все пространство хосписа безбарьерное — пандусы, лифты, поручни, мобильные палаты.

— В каждой палате имеется свободный выход на балкон. Мы беспрепятственно пациента на наших функциональных кроватях вывозим на свежий воздух.

Елизаветинский хоспис работает в формате детского лагеря. Смена — 21 день. Питание, игры, занятия с психологами, медицинский контроль — все абсолютно бесплатно.

"Попытаться максимально за то время, которое мы здесь находимся с детишками, с родителями, дать им именно вкус к жизни, смысл", — объясняет психолог Елизаветинского детского хосписа Светлана Исаева.

Детский хоспис — лишь часть большого проекта "Солнечная поляна". В его рамках появится приют для пожилых людей и новые центры для детей.

"Детский сад для детей, больных ДЦП, и детский пионерский лагерь Марфо-Мариинской обители", — рассказывает заместитель директора Елизаветинского детского хосписа Ольга Хозяинова.

На реализацию всего проекта уйдет еще пару лет. А двери Елизаветинского детского хосписа уже открыты для всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.