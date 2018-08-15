Формула-1. Сайнс-младший заменит Алонсо в McLaren

Испанский гонщик Карлос Сайнс-младший в ближайшее время подпишет контракт с командой чемпионата "Формулы-1" McLaren. Сейчас испанец выступает за Renault. Однако в следующем сезоне его заменит австралиец Даниэль Риккьярдо.

Как сообщает ESPN, McLaren объявит о подписании двухлетнего контракта с Сайнсом в четверг, 16 августа. Отмечается, что команда заранее знала о планах Фернандо Алонсо, который не собирается продолжать выступление в "Формуле-1", и вела переговоры с другими гонщиками.