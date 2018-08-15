Прокурор Генуи назвал причину обрушения моста

Причиной обрушения пролета моста в Генуе стал человеческий фактор. Это не был несчастный случай, подчеркнул генуэзский прокурор Франческо Коцци.

При обрушении 200-метрового пролета моста Моранди в Генуе погибли 39 человек, напоминает "Интерфакс". В Италии объявлен национальный траур по погибшим в Лигурии. Среди погибших трое детей 8, 12 и 13 лет. Кроме того, трое погибших – граждане соседней Франции.

Известно о 16 пострадавших. При этом 12 человек после падения с 45-метровой высоты находятся в тяжелом состоянии.

Мост инженера Моранди был построен в 1960-х годах. Его состояние давно вызывало опасения у специалистов. Последний крупный ремонт прошел в 2016 году. До обрушения моста на нем велся косметический ремонт. Причиной падения мостового пролета на автостраде А10 могло стать ослабление несущих конструкций. После того, как будет закончено следствие, которое определит причины обрушения, мост будет снесен.

Из-за обрушения автомобильной эстакады без крова остались 632 человека. Пока представители 311 генуэзских семей размещены на временное проживание.