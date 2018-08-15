"Средства у нас есть. У нас ума не хватает!" Перлы любимых героев Успенского

Эдуард Успенский как-то признался, что в детскую литературу попал случайно. Но именно эта счастливая случайность подарила миллионам детей, многие из которых уже сами бабушки и дедушки, Чебурашку, крокодила Гену, дядю Фёдора, Матроскина, Шарика, почтальона Печкина, братьев Колобков...

Сотни книг, написанных с юмором, понятным любому ребенку. Этими книгами зачитывалось не одно поколение в нашей стране. По ним снимали мультфильмы, которые до сих пор с удовольствием смотрят и дети, и взрослые. Перлы его мультгероев – особенно из "Простоквашино" – помнят наизусть миллионы людей самых разных возрастов в России и не только.

– Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет!

– Вот до чего бывают люди до чужого добра жадные!

– Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам. Потому что у вас документов нету.

– С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют...

– Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует!

– Усы, лапы, хвост — вот мои документы!

– Средства у нас есть. У нас ума не хватает...

– Да был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда...

– То лапы ломит, то хвост отваливается...

– От этой картины на стене очень большая польза – она дырку на обоях загораживает!

– Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну.

– У нас зимой дороги такие, и погода такая, что уже ездовые академики встречаются...

Эдуарду Успенскому было 80. Он ушел из жизни в своем доме в подмосковной деревне Пучково.