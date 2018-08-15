Стала известна стоимость билетов на бой Нурмагомедов - Макгрегор

Как ранее объявил Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), 6 октября в Лас-Вегасе пройдет бой за титул в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором. Теперь стала известна стоимость билетов на "бой года".

Как сообщает пресс-служба UFC, самый дешевый билет на бой обойдется в 205 долларов. Самый дорогой же билет на поединок можно купить за 2505. Как отмечается, зрители смогут приобрести не более восьми билетов в одни руки.