Путин: в соцсетях не хватает позитива

В соцсетях не хватает позитива. Об этом президент России Владимир Путин заявил участникам образовательного форума на горе Машук.

В Пятигорске о том, как создается контент для студенческих телестудий главе российского государства и форума "Машук" рассказал соавтор проекта "Мультипликационная студия имени Александра Ширяева" Исраил Тамаев. Студия планирует сотрудничать с региональными телеканалами.

Путин подчеркнул, что особенно хорошо, что студия работает в социальных сетях.

"Я так понимаю, настрой у вас самый позитивный, — заявил Путин. — А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает".

Владимиру Путину также рассказали о работе в сфере семейного волонтерства, а также о создании добровольческих центров по оказанию помощи на водных объектах и при тушении лесных пожаров. Особо подчеркивалось, что на конкурс "Доброволец России" подано в 2018 году более 12 тысяч заявок. Более тысячи из них – с Северного Кавказа. Путин отметил, что волонтеры часто работают лучше, чем чиновники.

За четыре с половиной года молодые активисты проделали большую работу по созданию студенческих спортивных клубов и организации молодежных и студенческих чемпионатов и турниров. Об этом Путину рассказал представитель Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В ответ Путин подчеркнул важность проектов по развитию массового молодежного спорта.

"Это движение, на мой взгляд, чрезвычайно важное. Нужно, конечно, заниматься развитием клубного студенческого спорта и организовывать соревнования между вузами. Поэтому этому обязательно надо помогать", — пообещал глава российского государства.

В форуме "Машук" принимают участие две тысячи человек.