Пьяный водитель сбил семью на переходе и врезался в трамвай в Киеве

Пьяный водитель сбил переходившую дорогу семью на окраине Киева и скрылся с места ДТП, но далеко уехать ему не удалось — Audi на скорости вылетела с дороги и протаранила трамвай. Камера наблюдения зафиксировала момент опасной аварии.

Инцидент произошел ранним утром в среду, 15 августа, на Милославской улице. Владелец иномарки с литовскими номерами и не думал тормозить перед "зеброй", хотя переходивших проезжую часть супругов с двумя детьми было хорошо видно. В последний момент водитель сдал влево, но избежать столкновения не удалось: мальчика, девочку и их маму задело по касательной, а вот главе семейства повезло меньше — машина проехала ему по ногам.

Водитель и не подумал остановиться и оказать помощь пострадавшим, напротив, он прибавил скорость и скрылся с места. Разбитую Audi обнаружили на улице Закревского — она вылетела с дороги и врезалась в трамвай, заблокировав движение по путям. Владелец машины и его спутник попытались удрать, но были пойманы. Позже выяснилось, что мужчины были пьяны.

Пострадавшего отца детей, как уточняет "Апостроф", госпитализировали с переломами ног.