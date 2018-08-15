В центре Москвы со стрельбой задержан нарушитель ПДД

В Москве полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать нарушителя правил дорожного движения.

Водитель автомобиля Mercedes наехал на Новозаводской улице на ограждение, установленное для проведения ремонтных работ. Он отказался предъявлять документы сотрудникам правоохранительных органов и попытался скрыться.

Полицейские заблокировали его автомобиль, но водитель продолжил движение, врезавшись в служебную машину. Тогда полицейские применили табельное оружие: сначала они выстрелили вверх, а затем по колесам автомобиля.

Задержать мужчину удалось только на Трехгорном валу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, на водителя и его пассажира составлены административные протоколы.