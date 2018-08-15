СК просит отпустить под домашний арест членов "Нового величия"

Следствие попросит суд выпустить из-под стражи Анну Павликову и Марию Дубовик — фигуранток дела об экстремистской организации "Новое величие".

Как рассказал РИА Новости адвокат Максим Пешков, ему позвонил следователь и сообщил, что выходит в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Адвокат предположил, что этот вопрос будет рассмотрен в Дорогомиловском суде 16 августа. Вместе с тем в самом суде сообщили, что ходатайство следствия пока не приходило.

Девять активистов движения "Новое величие", среди них 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик, были арестованы в Москве весной. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Обвинение построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

На прошлой неделе появилась информация о том, что девушкам необходима срочная медицинская помощь. В столичном управлении ФСИН заявили, что девушки находятся под наблюдением врачей и не нуждаются в экстренной помощи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за развитием дела в отношении активистов движения "Новое величие".