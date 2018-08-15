Здорово, шалуны! Путин рассказал анекдот об императоре Николае I

Владимир Путин посетил шатер "Про героев" на образовательном форуме "Машук-2018", где он рассказал о Николае I. Президент высоко оценил проекты российского императора и назвал его неординарной личностью, пишет агентство РИА Новости.

В частности, Путин рассказал анекдот про монарха, который недавно услышал. Так, Николай I часто проезжал мимо места, где работало подразделение солдат. Каждый раз царь приветствовал бойцов словами "Здорово, молодцы!" Те, в свою очередь, отвечали "Здравия желаем, Ваше императорское Величество!"

Между тем, рядом трудилось подразделение штрафников, здороваться с которыми было не принято. Однако Николай I нашел способ их поприветствовать, изменив обращение с "Здорово, молодцы!" на "Здорово, шалуны", рассказал Владимир Путин.

Напомним, "Машук-2018" проходит в городе Пятигорске. В нем принимают участие около 2 тысяч молодых людей. В приветственном слове президент России заявил, что участники форума работают эффективнее чиновников. Так как они добровольцы и руководствуются, прежде всего, позывами души и добротой сердца, а не прагматическими интересами.