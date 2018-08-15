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15 августа 201814:55

Шахматы. Знарок проиграл Панарину чашку кофе

https://twitter.com/russiahockey_en

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин опубликовал на своей странице в Instagram видео с экс-наставником российском команды Олегом Знарком. На нем заслуженный специалист приносит 26-летнему форварду чашку кофе.

"И олимпийские чемпионы кофе в шахматы проигрывают", – заявил Панарин, пожелав всем подписчикам хорошего дня.

"Я ж тебе не шахматист", — с улыбкой ответил Знарок.

Отметим, что Панарин долгое время встречается с дочерью Знарка Алисой. Сейчас молодые люди вместе проводят отпуск.

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