Шахматы. Знарок проиграл Панарину чашку кофе

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин опубликовал на своей странице в Instagram видео с экс-наставником российском команды Олегом Знарком. На нем заслуженный специалист приносит 26-летнему форварду чашку кофе.

"И олимпийские чемпионы кофе в шахматы проигрывают", – заявил Панарин, пожелав всем подписчикам хорошего дня.

"Я ж тебе не шахматист", — с улыбкой ответил Знарок.

Отметим, что Панарин долгое время встречается с дочерью Знарка Алисой. Сейчас молодые люди вместе проводят отпуск.