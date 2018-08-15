Стали известны место и время похорон Эдуарда Успенского

С писателем Эдуардом Успенским, который скончался 14 августа на 81-м году жизни, простятся 18 августа в Центральном доме литераторов (ЦДЛ). Похоронят создателя Чебурашки и кота Матроскина на Троекуровском кладбище, сообщила ТАСС вдова писателя Елена Успенская.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске Московской области. В 1965 году вышла его первая книга — сборник стихотворений "Смешной слоненок", позднее увидела свет повесть "Крокодил Гена и его друзья".

В 1974 году Успенский выпустил повесть-сказку "Дядя Федор, пес и кот". По ее мотивам режиссер Владимир Попов снял мультипликационные фильмы "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984).