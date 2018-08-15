Продюсер "Уральских пельменей" Нетиевский: рейдерство 1990-х вернулось в медиабизнес

Сергей Нетиевский — бывший продюсер "Уральских пельменей" прокомментировал журналистам подоплеку возбужденного в его отношении уголовного дела по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение тяжкого вреда".

Нетиевский заверяет, что за этим стоит нынешний директор коллектива Евгений Орлов, которого в 2012 году он пригласил на работу в свою компанию "Идея Фикс Медиа".

Однако затем, говорит продюсер, Орлов по сути совершил рейдерский захват активов этой компании,. Втайне от акционеров компании вывел денежные средства через договоры займов, через мнимые договорs заказа проектов, через фиктивные договоры заказа сценария и вывел права на архивные выпуски 73 х программ шоу Уральские пельмени. Тем самым причинив ей ущерб свыше 330 миллионов рублей. И после всего скрыл всю документацию, чтоб избежать законного преследования.

" После странной скоропостижной смерти директора "Уральские пельмени продакшн" Лютикова" в 2016 году Орлов стал во главе компании, куда вывел чужие активы", — говорит Нетиевский.

Продюсер заявляет, что именно попытка Орлова "уйти от ответственности за незаконно полученные активы " стоит за "заказанным" им уголовным делом в отношении Нетиевского "за 2 дня , без доследственной проверки документов и проведения экспертиз".

"При этом следствию не предоставили никаких внятных доказательств, кроме слов. Это уже агония, последний шаг, использовать связи в Екатеринбурге, чтоб склонить меня отказаться от своих требований вернуть похищенное им имущество", — говорит экс-продюсер "Уральских пельменей".

По словам Нетиевского, он с адвокатами предоставил правоохранительным органам, всю необходимую информацию, которая прольет свет на историю, связанную с рейдерским захватом компании по сути этой истории.

Конфликт между экс-директором "Уральских пельменей" и коллективом с резонансными обвинениями друг друга в финансовой нечистоплотности начался в 2016 году. До сих пор большинство судов выигрывал Сергей Нетиевский.