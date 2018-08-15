Галина Коньшина рассказала о том, что видела при клинической смерти

Известность пришла к Галине Коньшиной, когда ей было уже за 50. А до этого актрисе пришлось пережить и измену мужа – известного режиссера Юрия Непомнящего, которого она после 18 лет брака на коленях умоляла не уходить, и клиническую смерть, во время которой, по ее признанию, она видела ад и разговаривала с богом, и другие удары судьбы.

Долго не удавалось добиться большого успеха и в карьере: она изредка появлялась в юмористических программах, играла в театре.

Уже в детстве она поняла, что хочет быть актрисой, и была еще школьницей, когда пришла играть в народный театр Барнаула, где жила тогда с родителями.

Там она встретила свою первую любовь — молодого режиссера, выпускника Щукинского училища. Актриса вспоминает, что любовь была "платоническая, но безумная и страстная". Он честно признался, что женат, а когда спустя много лет развелся, то разыскал Галину, но она была уже замужем и ждала ребенка.

Сын в браке с Непомнящим, с которыми они познакомились, будучи студентами ГИТИСа, "на картошке", родился лишь через 10 лет их супружества. А до этого с горечью говорит актриса, она шесть раз делала аборт, и до сих пор, признается Галина, ей снятся нерожденные дети.

Она говорит, что никого не винит, сама была "дурная". Именно во время одного из абортов у нее и была клиническая смерть.

Когда от знакомых Галина узнала, что супруг ей изменяет, то сама предложила развестись. А потом отнялись ноги, и она полгода пролежала парализованная.

Но счастье все-таки пришло в ее жизнь. Это произошло после встречи с музыкантом Александром Шумидубом. Он младше актрисы на 17 лет, но разница в возрасте – не помеха — они уже больше 25 лет счастливы вместе.

С кем изменил актрисе ее первый муж, как переживала развод, где познакомилась со вторым мужем, как пришло "второе дыхание" после ударов судьбы, и с чего начался взлет в актерской карьере? Об этом Коньшина рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".