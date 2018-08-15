Возгорание на зеленой ветке московского метро попало на видео

Один из пассажиров снял на видео возгорание на станции метро "Автозаводская", спровоцировавшее сбой на Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

Напомним, что движение на зеленой ветке от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" было остановлено около 11:45. По предварительной версии, причиной ЧП стало воспламенение оборудование на контактном рельсе.

В результате инцидента поезда на этом участке не ходили около часа, на платформах скопилось значительное количество людей.

В настоящий момент движение уже восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается на официальной странице метрополитена в Twitter.